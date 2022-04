Em primeiro jogo fora de casa na Série B, Bahia encara o Náutico nos Aflitos

Depois de estrear com vitória sobre o Cruzeiro, o Bahia visita o Náutico nesta sexta-feira (15), em duelo pela 2ª rodada da Série B que será disputado às 21h30, no estádio dos Aflitos, no Recife.

A partida contra os pernambucanos é a primeira do Esquadrão fora de casa e marca o início de uma “mini Copa do Nordeste” que o time vai ter pela frente. Após o Náutico, vai encarar em sequência o CSA, no estádio Rei Pelé, e o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova.

Para iniciar bem a empreitada pela região, o técnico Guto Ferreira ganhou reforços. Contratados no último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, o zagueiro Zé Vitor, o meia Warley e o atacante Rildo estão regularizados.

Por sinal, o setor de ataque tem um problema capaz de tirar o sono do treinador. Principal jogador do time no ano, o colombiano Hugo Rodallega sofreu um estiramento muscular na coxa durante a partida contra o Cruzeiro e não enfrenta o Náutico. Sem o seu centroavante, Guto Ferreira se vê forçado a mudar o time e perdeu o jogador que seria o substituto.

Matheus Davó era o mais cotado para ficar com a vaga de Rodallega. Apesar de ter características de lado de campo, ele já atuou como referência no São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, e em alguns minutos da partida de estreia contra o Cruzeiro, quando substituiu justamente o colombiano e deu passe para o primeiro gol de Vitor Jacaré. Só que Davó foi vetado devido a uma dor muscular e também está fora.

Se optar por um camisa 9 de origem, Guto tem à disposição os garotos Marcelo Ryan e Ronaldo. O último tem sido utilizado como extremo pelo treinador, mas fez toda a formação nas divisões de base como centroavante.

Rival sem treinador

Enquanto o Bahia quer aproveitar o bom momento para embalar e seguir em paz com o seu torcedor, no Náutico a situação é muito diferente. O time pernambucano começou a Série B com derrota para o Londrina (2x0), fora de casa, e demitiu o técnico Felipe Conceição.

O clube ainda não anunciou quem será o próximo comandante. Diante do Bahia, a responsabilidade de dirigir o time será do auxiliar Dudu Capixaba, que assumiu o trabalho de forma interina.

O Timbu deve ter pelo menos duas estreias contra o Esquadrão. Na lateral direita, Victor Ferraz está cotado para entrar no lugar do machucado Hereda. Na zaga, a novidade fica por conta de Bruno Bispo, zagueiro revelado pelo Vitória e que foi contratado nos últimos dias da janela. Após deixar o Leão no fim de 2019, ele passou por Oeste-SP, Tombense-MG e este ano defendeu o Ypiranga-RS, vice-campeão gaúcho.

o Bahia vai conseguir um feito inédito se vencer o jogo nos Aflitos, pois nunca ganhou do alvirrubro fora de casa pela Série B. Em cinco jogos, foram quatro derrotas e um empate. No último encontro, em 2016, as equipes ficaram no 0x0.

No retrospecto geral do duelo, o Bahia leva boa vantagem. Em 70 jogos contra o Náutico, o Esquadrão venceu 31 vezes, sofreu 20 derrotas e 19 partidas terminaram empatadas.