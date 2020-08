Em prisão domiciliar, Ronaldinho fez festas com modelos de luxo no hotel

Mesmo em prisão domiciliar no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho não deixa de curtir a vida. Após pagar uma fiança no valor de 1,6 milhão de dólares para ele e seu irmão Assis serem transferidos para um hotel de luxo em Assunção, o craque tem recebido diversas modelos no quarto e feito algumas festas.

Uma fonte do jornal Paraguaio "Hoy", garante já ter visto mulheres entrando e saindo das dependências de Ronaldinho e do irmão no hotel de luxo.

"Tem dias que chegam pelo menos duas mulheres. Parecem ser modelos... estão sempre bem produzidas. Chegam em carros luxuosos; as que são conhecidas entram diretamente pelo estacionamento e as que são desconhecidas pela porta da frente do hotel. Depois o carro vem buscá-las", relata a fonte, que não quis se identificar.

Ainda de acordo com os relatos, os irmãos "fazem festas com karaokês até altas horas da madrugada".

Ronaldinho e Assis foram detidos pela polícia do Paraguai sob acusação de ter entrado no país usando supostos passaportes adulterados em março. No mês seguinte, foram transferidos para o hotel, onde eram os únicos hospedes devido as restrições impostas durante a crise do coronavírus.