Em processo de reconciliação, Pabllo Vittar e Anitta devem lançar música juntas

Anitta e Pabllo Vittar podem ter feito as pazes, especulam os fãs das cantoras na internet. Os rumores de uma possível reconciliação entre elas tiveram início nessa quinta-feira, 27, após as duas darem pistas de uma nova parceria.

Na quarta-feira, 26, Anitta publicou uma imagem onde aparece vestindo um look totalmente brilhoso com a legenda "Shine" - que significa "brilho" em inglês. Pouco tempo depois, foi a vez de Pabllo Vittar fazer algo parecido, dessa vez usando a legenda "Shine like me" - traduzido para o português como "brilhe como eu".

Reforçando ainda mais os rumores, o produtor e rapper norte-americano King Gage, que está trabalhando na produção do EP internacional de Pabllo, postou no Twitter a palavra "Shine" e mencionou as duas cantoras.

Vale lembrar que a relação de Anitta e Vittar não é lá das melhores. As duas entraram em atrito após as gravações do clipe "Sua Cara", parceria entre elas e o grupo Major Lazer.

Na época, foi divulgado um áudio onde Anitta acusa a ex-colega de estar devendo uma quantia de U$S 70 mil pelos custos da produção. Desde então, a relação das duas ficou abalada.