Em quarentena, Sandy e Júnior se emocionam durante show online: 'Saudade'

Durante um show transmitido pelo Instagram, a cantora Sandy Leah, na última sexta-feira (20), e o irmão, Júnior Lima, se emocionaram. Os dois estão isolados em quarentena voluntária para se prevenir do novo coronavírus.

A cantora compartilhou a tela com o irmão e surpreendeu os fãs. Na companhia do marido, o músico Lucas Lima, a apresentação do casal abriu o "festival à distância" Música em Casa.

Os irmãos saíram em turnê no ano passado em comemoração aos 30 anos de história da dupla. “Estou com saudade. Isso vai passar”, disse ela.

Irmãos se emocionaram durante live (Foto: Reprodução/Instagram)

A live atingiu, em média, 153 mil espectadores, entre eles Fernanda Gentil, Carolina Dieckmann, Giovanna Lancellotti, Fernanda de Freitas, Arthur Aguiar, Renato Aragão, Leo Fuchs, Maju Trindade, Jade Seba, Karol Pinheiro e Fernanda Paes Leme.