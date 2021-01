Em razão da nova cepa, Itália suspende voos vindos do Brasil

A Itália está suspendendo voos originários do Brasil, anuncia o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza. A medida publicada neste sábado por meio de portaria terá validade a partir do dia 31 de janeiro e é uma resposta, segundo o governo italiano, à nova cepa de coronavírus, que teria sido detectada no País e dado origem à explosão de casos no Estado do Amazonas.

Quem transitou pelo Brasil nos últimos 14 dias também está proibido de entrar na Itália, disse Speranza. "É fundamental que nossos cientistas estudem a nova cepa. Nesse ínterim, estamos tomando uma abordagem muito cautelosa", disse ele nas redes sociais.

Na quinta-feira, o Reino Unido decidiu barrar viajantes oriundos do Brasil, Portugal e de outros 14 países por conta da nova variante do coronavírus. A proibição passou a valer já na sexta (15).

Desde que a primeira versão do Sars-Cov-2 apareceu na China, os cientistas já listaram cerca de 800 variantes em todo o mundo. Mas três ganharam atenção especial: as que foram identificadas na África do Sul, no Reino Unido e no Brasil, no Amazonas.

Segundo a nota técnica da Fiocruz do Amazonas, a evolução partiu de uma linhagem que circulava no estado desde abril do ano passado. Mas uma rápida taxa de mutação foi detectada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.