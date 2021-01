Em redes sociais, corrente sugere brinde às 21h21 do dia 21 do ano 21 do século 21

Nesta quinta-feira chegamos ao 21º dia do ano que também é 21. Além disso, estamos em pleno século 21. A sequência "vinteúnica" não significa muita coisa, mas uma corrente, que circula nas redes sociais, chama atenção para a coincidência e pede comemoração.

"Hoje 9:21 p.m. temos que beber uma boa taça de vinho, bom vinho, porque nesse momento será 21 horas 21 minutos do dia 21 do ano 21 do séoculo 21. Abraço e um brinde à vida", diz o texto da corrente.

A coincidência de números 21 virou motivo para celebrar a vida. Em meio ao maior enfrentamento à uma doença da nossa geração, todo e qualquer desejo de saúde deve mesmo ser celebrado.

Corrente pede um brinde às 21h21 deste dia 21 do ano 21 do século 21