Em reformulação, Vitória demite auxiliar, preparador físico e fisiologista

O rebaixamento à Série C está provocando uma reformulação interna no Vitória. O clube está em processo de corte de gastos para se adequar à realidade financeira da terceira divisão. Vale lembrar que o Leão também não receberá as cotas da Copa do Nordeste, já que não se classificou para a fase de grupos.

Entre as medidas que foram tomadas, está a demissão de uma série de profissionais. O auxiliar técnico Flávio Tanajura, o preparador físico Ednilson Sena, o fisiologista Alexandre Dortas e o treinador do time sub-20 Lucas Grillo foram desligados do rubro-negro.

Flávio Tanajura tem uma longa trajetória no Vitória. Ele trabalhava no clube desde 2007 e exerceu diversas funções ao longo desse período. Foi gerente de futebol, técnico de várias categorias de base, treinador de zagueiros, analista de mercado, analista de desempenho e, atualmente, era auxiliar da comissão técnica permanente. Ele também chegou a comandar a equipe principal de forma interina.

O profissional também tem um famoso histórico com o Leão no período que foi atleta. Flávio ocupa o posto de jogador que entrou em campo pelo Vitória por mais vezes: foram 323 partidas disputadas ao longo de oito anos, com oito gols marcados.

Já Ednilson Sena estava em sua segunda passagem no rubro-negro, iniciada em maio de 2019. Antes, ele tinha trabalhado no Leão até 2012. O preparador físico também já esteve em clubes como Fluminense, Botafogo e Santos, entre outros.

Lucas Grillo, por sua vez, estava no Vitória há quatro anos. Ele foi contratado para comandar o time feminino do clube, até assumir a equipe sub-20 na disputa da Copa do Nordeste da categoria. Nas redes sociais, o treinador se despediu do Leão.

"Foram 4 anos de muito trabalho. Registro minha gratidão pela confiança que recebi durante esse período. Fizemos história ao levar o nome do futebol feminino do clube ao cenário nacional! Dois meses atrás, assumi o time masculino Sub-20 e deixo o Leão na liderança do seu grupo na Copa do Nordeste. Fica o meu muito obrigado ao clube, aos funcionários, colegas de trabalho (amigos que construi) que me apoiaram e contribuíram grandemente para os meus passos (...)", postou.