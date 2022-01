Em saída temporária, detento é morto ao trocar tiros com a PM

Um detento que estava foragido por não retornar ao presídio na saída temporária de Natal morreu na tarde da terça-feira (4) em uma troca de tiros com a polícia em Vitória da Conquista. O rapaz, que não teve o nome divulgado, era condenado pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele deveria ter voltado para a prisão no dia 28 de dezembro, mas sumiu.

Polícia apreendeu droga e armas (Foto: Divulgação)

Ele foi localizado depois que os policiais da da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista) foram alertados por populares sobre um homem armado que estaria traficando drogas no bairro do Ibirapuera. Segundo a polícia, ao ser abordado ele reagiu com tiros, houve revide e ele acabou ferido. Apesar de ter sido socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, não resistiu.

"Ele deveria ter voltado para o presídio no dia 28 de dezembro, foi flagrado traficando entorpecentes, resistiu a prisão e aconteceu esse embate. Drogas e armas foram apreendidas", resumiu o comandante da 77ª CIPM, major Vagner Ribeiro de Almeida.

Ao todo foram apreendidas uma pistola automática, um revólver calibre 32, seis munições do mesmo calibre, 49 papelotes de cocaína e 37 porções de maconha. O caso foi registrado no Distrito Integrado de Segurança Pública.