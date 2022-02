Em Salvador: barraco causado por influencer andando seminu em apartamento viraliza

Algo corriqueiro como andar de roupas íntimas dentro de casa provocou uma discussão entre vizinhos no Rio Vermelho, em Salvador. Uma mulher, que tem entre 28 e 30 anos, se revoltou ao ver o influencer Liverson Silva andando de cueca dentro de seu apartamento e foi até a porta dele tirar satisfação.

De acordo com Liverson, essa foi a segunda vez que a mesma mulher se incomodou com o look mais "à vontade" do influencer. Por isso, ele decidiu filmar a discussão entre os dois quando ela tocou na porta dele. Detalhe que essa vizinha mora em outro condomínio.

"Eu já tenho sorte para essas baixarias", começou ele no vídeo. Em seguida, ele mostra que colocou uma cortina para aumentar a privacidade. "Mas agora eu farei questão de deixar aberta", disparou, afrontoso.

Em seguida, o vídeo corta e já mostra o momento da conversa entre os dois.

"Boa tarde. Vim aqui falar sobre uma situação que está incomodando bastante o apartamento da frente. É sobre você estar andando de cueca, não é, meu querido", iniciou, irônica, a vizinha que se identificou como Beatriz.

"Mas o apartamento é de quem?", retrucou Liverson. "Eu moro ali, as pessoas estão se incomodando. É uma situação totalmente constrangedora. Desrespeitosa", argumentou, de volta, Beatriz.

Foi o suficiente para Liverson ativar o modo debochado. "Você não tem o que fazer não? Se tivesse, não estaria olhando meu apartamento. Você está querendo mandar no que eu faço na minha casa."

A mulher ainda tentou responder, questionando se a vizinhança era obrigada a vê-lo andando de cueca. "Você só tem meu apartamento para olhar? Não tem outros não? Você nem deveria ficar olhando para dentro de minha casa, aliás", rebateu o influencer.

"E se você começar a encher o saco, começo a andar pelado", finalizou, antes de fechar a porta na cara da enxerida enquanto ouvia ameaças de processo. Assista:

Após a confusão, a vizinha, que mora em um prédio que pertence a outro condomínio, procurou a síndica do prédio de Liverson para fazer uma denúncia. A gestora, então, entrou em contato com o influencer através de mensagem no WhatsApp.

A síndica e Liverson conversaram, com a gestora argumentando que o desfile seminu seria "pertubarção do sossego". "Ela que está perturbando meu sossego. Quem não quer ver banana não olha para o cacho", respondeu o morador.

A conversa se encerra com o jovem anunciando que não vai mudar seu vestuário por causa da vizinha.

Liverson publicou toda a história no TikTok, onde tem 200 mil seguidores. Até o momento, os vídeos têm, somados, três milhões de visualizações.

E quem tem razão?

De acordo com o presidente da Secovi-BA, Kelsor Fernandes, não há mecanismo legal para impedir qualquer morador de se vestir como quiser dentro de seu apartamento.

"Ele não está transitando de cueca nas áreas comuns do condomínio. Está na casa dele, e lá ele pode fazer o que quiser. Até andar nu", analisou o especialista. "Se as pessoas olham, é porque estão vendo o apartamento dos outros. Se os vizinhos não fossem curiosos, não veriam que a pessoa está de cueca."

De qualquer forma, para Kelsor, o que deve permanecer neste caso é o bom senso para tentar minimizar qualquer atrito entre vizinhos. "Colocar uma cortina e deixá-la fechada, por exemplo", sugeriu.