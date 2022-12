Em Salvador, Regina Duarte posa com policial no Pelourinho e visita Casa de Yemanjá

A atriz Regina Duarte está em Salvador. A ex-secretária de Cultura circulou por diversos bairros da cidade acompanhada da escritora baiana Aninha Franco, que compartilhou imagens em uma rede social. Na região do Centro Histórico, a artista visitou, na quinta-feira (15), a Praça Castro Alves e a rua Chile. No Largo do Pelourinho, ela posou ao lado de alguns fãs, como um policial militar.



Nesta sexta-feira (16), Regina também circulou pelo bairro do Rio Vermelho. Por lá, a atriz visitou a Casa de Yemanjá, almoçou no restaurante italiano Isola dei Sapori e jantou no La Taperia, de cozinha espanhola.



Famosa pela personagem Viúva Porcina, na novela da Globo "Roque Santeiro", Regina Duarte voltou ao teatro no último sábado (10) com a peça intitulada "Monteiro Lobato por Regina Duarte", na qual ela lê textos do autor do Sítio do Pica Pau Amarelo. A estreia do espetáculo foi promovida pelo luxuoso hotel Quebra Noz, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. O retorno aos palcos acontece após um hiato de três anos permeado pela breve e tumultuada participação da ex-namoradinha do Brasil no governo Bolsonaro.



