Em sessão, deputado defende que MS fica no Sul e não no Centro-Oeste; veja vídeo

O deputado federal Hélio Francisco (Republicanos), de Santa Catarina, surpreendeu colegas e ao público que acompanhava, nesta terça-feira (13), uma sessão na Câmara. O parlamentar afirmou que o estado do Mato Grosso do Sul (MS) está localizado na região Sul do Brasil e não na Centro-Oeste.



Confiante do que dizia, o parlamentar tentava corrigir um documento que tinha em mãos, e que estava correto, ao afirmar que o MS fica na região Centro-Oeste.



Mesmo questionado, por colegas, Hélio Francisco manteve a defesa sobre a localização do estado sul-mato-grossense.

“O Mato Grosso do Sul é da região Sul. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui ele está na Centro-Oeste”, disse o deputado, apontando o suposto erro de geografia.

O erro do parlamentar gerou memes e críticas nas redes sociais. "Então, pela lógica dele, o Rio Grande do Norte tem que ir pra região norte, é?", questionou uma internauta. "Se a terra é plana, o que importa ser no Sul ou Centro-Oeste", disse outro.