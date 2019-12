Em sua 5ª edição, Sou Verão leva esportes gratuitos às praias da Barra e Tubarão 

O Sou Verão está de volta e retoma sua temporada de atividades combinando sol, praia, esportes e diversão já nos próximos dias 14 e 15, das 8h às 12h, nas praias de Tubarão (sábado, 14), e Barra (domingo, 15), com a oferta de esportes gratuitos para toda a família. A programação continua no dia 21, seguindo aos sábados, até 25 de janeiro, alterando as duas localidades.

Com o objetivo de incentivar a busca pelo bem-estar mental e físico através de atividades esportivas, o Sou Verão deste ano traz a oferta de modalidades como canoa havaiana, patins, skate longboard, futevôlei e frescobol, todos orientados por instrutores especializados e disponibilidade de equipamentos de segurança, como joelheiras e/ou capacetes.

Patins é outra modalidade disponível

Em sua 5ª edição, o projeto retorna como uma oportunidade para a população baiana e turistas cuidarem da saúde, aprenderem novos esportes e ainda se divertirem. “Estamos ansiosos e orgulhosos em realizar este projeto mais uma vez. Queremos mostrar que é possível integrar lazer com cuidado com a saúde; são necessidades que podem caminhar juntas”, afirma a coordenadora do Estúdio Correio/Jornal Correio, Vanessa Araújo.

O projeto Sou Verão é uma realização do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed e Drogaria São Paulo.

Para participar basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade, é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada.