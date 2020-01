Em tarde de goleiros, Bahia e Santa Cruz ficam no 0x0

Bahia e Santa Cruz ficaram no 0x0 na tarde deste sábado (25), no Estádio do Arruda, em Recife, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, num jogo que teve quatro ‘goleiros’ como destaque. Pelo lado do tricolor pernambucano, Tiago Cardoso foi homenageado após anunciar aposentadoria e Maycon, dentro de campo, realizou ao menos quatro intervenções importantes que impediram o Esquadrão de marcar seu gol.



Pelo lado do Bahia, Douglas pouco apareceu no jogo até os 42 minutos do segundo tempo, quando saiu para cortar contra-ataque do Santa, pegou na bola, mas acabou sendo expulso pelo árbitro. Sem mais substituições para fazer, o tricolor baiano teve que improvisar o atacante Fernandão na meta. O ‘goleiro-centroavante’ fez uma boa defesa e garantiu um pontinho para o Esquadrão.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o Imperatriz-MA, terça-feira (28), às 20h, no estádio de Pituaçu. Já o Santa Cruz visita o CRB, no dia seguinte, às 19h30, em Maceió.

Primeiro tempo

Mesmo com apenas três peças novas em relação ao time base que terminou a Série A de 2019 – Clayson, Daniel e Juninho Capixaba -, o Bahia começou o jogo mais precavido. Mas, num intervalo de 10 minutos, chegou por três vezes com perigo, duas com João Pedro e uma com Clayson.



O Santa não ficou para trás e ameaçou com Willian Alves e Jeremias, em lance em que Douglas falhou. O destaque acabou sendo o goleiro pernambucano Maycon, que, com duas ótimas defesas, impediu o Esquadrão de ir pro intervalo na frente do placar.

Gilberto disputa bola com Didira (Foto: Rafael Melo/Santa Cruz/Divulgação)



Segundo tempo

O tricolor baiano começou o segundo tempo sem aliviar e, com 5 minutos, criou a primeira chance em falta batida por Clayson. Daniel, pelo Bahia, e Maycon Felix, pelo Santa, chegaram perto também. A partida ficou mais aberta e, assim como em 2019, o Bahia mostrou problemas na bola aérea defensiva por diversas vezes.



O ritmo tricolor caiu e Roger Machado tentou recuperar o fôlego mexendo no time, mas o Bahia seguiu na pegada de quem está começando a temporada. O jogo encaminhava para um final insosso, quando Patrick Nonato recebeu bola sozinho, Douglas saiu e atingiu a bola, mas o árbitro viu falta e expulsou o goleiro tricolor. Como o Esquadrão já havia feito as três substituições, o atacante Fernandão foi pro gol. O atacante fez uma defesa e ajudou o Bahia e trazer um ponto para Salvador.

Juninho disputa bola pelo alto com Pipico (Foto: Rafael Melo/Santa Cruz/Divulgação)

SANTA CRUZ 0X0 BAHIA – 1ª Rodada da Copa do Nordeste 2020



Santa Cruz: Maycon, Júnior, William Alves, Danny Morais e Fabiano; Bileu (Ítalo Henrique), Paulinho, Jeremias (Patrick Nonato) e Didira (Toty); Mayco Félix e Pipico. Técnico: Itamar Schulle.

Bahia: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Daniel (Jadson); Élber, Clayson e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado.

Local: Estádio do Arruda, em Recife (PE)

Cartão amarelo: Bileu, Fabiano; João Pedro, Juninho Capixaba

Cartão vermelho: Douglas

Público: 16.106

Renda: R$ 215.855,00

Árbitro: Wagner Reway, auxiliado por Kildenn Tadeu e Schumacher Gomes (trio da Paraíba)