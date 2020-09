Em toda América, baiano de 17 anos é único finalista de competição estudantil internacional

Em 2014, com 11 anos, Lucas Teixeira Lopes começou a se interessar por política e filosofia. Pela internet, conheceu livros de autores clássicos. Em 2015, já tinha lido Voltaire. Em 2017, Immanuel Kant. Recentemente, no ano passado, foi a vez do britânico David Hume, a quem ele atribui mais influência em sua linha de pensamento. Toda essa bagagem o levou a, em 2020, com apenas 17 anos, ser o único estudante de todo continente americano finalista de uma competição internacional sobre política.

É a The Youth Political Essay Competition ou, em português, Competição de Redações Políticas da Juventude, organizada pela escola francesa Jeannine Manuel School. Junto com Lucas, outros cinco estudantes da Coreia do Sul, França, Reino Unido, Maldivas e Índia foram selecionados para a final, que ainda não tem data marcada, mas deve acontecer nos próximos meses, de forma virtual, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Na primeira fase do concurso, Lucas teve que produzir uma redação de até 849 palavras em inglês descrevendo qual o problema social mais urgente que o seu país passa atualmente. “Eu tratei da cordialidade brasileira e do populismo. Escrevei sobre a gente escolher nossos representantes pela persona política e não pelas propostas que ele apresenta. Poderia falar sobre a educação, saúde, segurança, mas é a escolha de maus políticos que causam problemas nessas áreas”, disse.

Na segunda fase, que já é a final, Lucas deverá produzir outra redação, na qual defenderá uma solução para o problema que ele apresentou no primeiro texto. Essa defesa também deverá ser feita oralmente, em inglês, para uma banca de jurados composta pelo ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, a jornalista belga Christine Ockrent, a humanitária iraniana Homayra Sellier e o professor de economia da Universidade da Califórnia, David Shulman.





Lucas (esquerda) soube do concurso quando esteve na Universidade Havard, em Cambridge (EUA), no início do ano, para participar de outro evento estudantil (Foto: arquivo pessoal)

Os três primeiros colocados serão premiados financeiramente para desenvolver a solução defendida no seu país. O primeiro colocado levará 1 mil euros (mais de R$ 6 mil) e receberá o título de advogado social da juventude. Já os estudantes que ficarem no segundo e terceiro lugar levam, respectivamente, 500 euros (mais de R$ 3 mil) e 250 euros (pouco mais de R$ 1,5 mil).

“Ainda não quero revelar o que pretendo apresentar como solução nessa etapa final, pois estou estudando mais o assunto e penso que posso mudar de ideia nos próximos dias. Mas acredito que deve ser algo relacionado à educação, um projeto que auxilie as pessoas e as comunidades a entenderem sobre política e diferenciar propostas boas das ruins”, afirmou o adolescente.

Política

Em ano eleitoral no Brasil, Lucas já observa o problema apresentado por ele no período de pré-campanha. “Um político que propõe obras gigantescas num local popular, nesse período de corte de gastos, visa mais ganhar votos do que fazer uma boa gestão”, argumentou. Para o jovem, os brasileiros não são formados socialmente para entender os papeis exercidos de cada político e diferenciar os que possuem boas propostas dos que não possuem.

“Não temos uma matéria na escola que explica como funciona o estado brasileiro. Temos muitas pessoas que não sabem qual é a função do prefeito, do vereador. Se tivéssemos, nossa política seria diferente. Isso seria uma mudança muito grande na nossa mentalidade”, argumentou o estudante, que se considera um “democrata voltado a pautas liberais, não apenas no sentido econômico”, como ele mesmo se defininiu.

Lucas Teixeira é aluno do terceiro ano do Colégio Leffler, que começou a funcionar em Salvador em fevereiro de 2020 para alunos do ensino médio, como um desmembramento do Curso pré-vestibular Interseção, localizado na Pituba. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a escola possui mais aulas a distância do que presencial. “O Lucas é o aluno que é o sonho de todo professor. Ele corre atrás, influencia os colegas e tudo é mérito dele”, disse André Corrêa, que ensina inglês na instituição

“Desde a fundação do colégio, tivemos a ideia de trabalhar com uma educação com projetos. Nós buscamos acostumar os alunos a participarem de eventos do tipo. Para essa competição, oito estudantes do Leffler participaram da primeira fase. Eles foram preparados por professores das áreas de humanas e linguagens, em um projeto multidisciplinar. Mas temos que ressaltar o empenho do próprio Lucas, que é bastante esforçado. Ele é um garoto do século 21 mesmo, engajado com o projeto da escola”, defendeu o diretor do colégio, Breno Gramacho.

Mesmo com todo seu conhecimento sobre política e filosofia, Lucas não pretende ingressar numa carreira política no Brasil. “Penso em me tornar um agente político internacional. Quero trabalhar em Organizações Não-Governamentais (ONGs) internacionais ou até na Organizações das Nações Unidas (ONU), se Deus quiser. A política nacional não permite que a gente defenda o que acredita”, lamentou.

Para contribuir com sua carreira, o jovem pretende cursar a graduação no exterior. Ele até vai fazer o próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas só para usar a nota numa aplicação do exterior. “Atualmente, eu estou tentando ser aceito em faculdades dos EUA, Reino Unido, Escócia, República Tcheca e Coreia do Sul. Tem uma pessoa da escola que trabalha com os alunos que querem estudar no exterior e nos ajuda nesse processo”, disse.

