Em tratamento, Ana Maria Braga revela que tumor no pulmão reduziu em 50%

Após algumas semanas de férias, a apresentadora Ana Maria Braga voltou ao Mais Você nesta segunda-feira (2) com boas notícias sobre o tratamento do câncer de pulmão. Segundo ela, houve uma redução de 50% do tumor desde o início do tratamento.

Ela está sendo submetida a sessões de quimioterapia e imunoterapia. Ana decidiu dar detalhes sobre o tratamento e contou que a imunoterapia é a mais moderna, o inibidor de checkpoint. "Ao invés de estimular o sistema imune diretamente, ela tira s freios do sistema imune, vai atacar as células cancerígenas e pode atacar celulas saudáveis do corpo e produzir alguns efeitos colaterais, como aconteceu comigo. Eu tive uma vermelhidão na pele", detalhou.

Junto com a imunoterapia, a quimio, que combate diretamente o câncer. "A morte dessas células estimula o sistema imune e aumenta o eficácia da imunoterapia. Em resumo: estou indo bem, mas como diz o Buzaid - a missão é a cura e ele não tira o foco da missão. Então, posso me ausentar nos dias de fazer um novo ciclo...algo perfeitamente previsível! E bem-vindo já que estou fechada com a missão", afirmou.

A apresentadora recebeu o carinho dos colegas de trabalho ao chegar no estúdio, que usavam uma camisa com o bordão "acorda, menina" e fizeram uma espécie de bloquinho de Carnaval. Fãs da apresentadora também gravaram vídeos dando boas-vindas e desejando melhoras para ela.

Ana agradeceu o carinho. "Durante essas semanas todas eu recebi muiuto carinho, de lugares inimagináveis, de luagres fora do Brasil, através das redes sociais, através de caminhar na rua e ver o carinho do passante. Todos os carinhos, todas as ideias, as coisas que me falaram, que foram lá em casa, eu não tenho nem como agradecer", disse.