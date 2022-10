Em 'Travessia', protagonista de Lucy Alves tem história de sofrimento

As novelas de Glória Perez são marcadas por fazer conexões com a realidade contemporânea. Em Barriga de Aluguel (1990), abordou a maternidade de substituição. Em Explode Coração (1995), falou de relacionamentos que têm início pela internet, tema muito discutido na época. Em O Clone (2001), tratou de questões científicas, pegando carona no debate sobre a clonagem da ovelha Dolly, que ocorrera poucos anos antes. Na sua criação mais recente, de 2017, A Força do Querer, tratou de transexualidade.

Agora, em Travessia, que estreia nesta segunda-feira (10), a escritora não foge de sua tradição: logo no início, a novela das nove, que substitui Pantanal, Glória volta a tratar da internet e desta vez o foco será o deepfake, que são vídeos falsos, em que o rosto de uma pessoa é substituído por outro e a voz é recriada por inteligência artificial, para que seja exatamente como a verdadeira.

A protagonista feminina da novela, Brisa, interpretada por Lucy Alves, é a vítima da mentira. Na rodoviária de São Luís, para pegar um ônibus rumo ao Rio de Janeiro, as pessoas imaginam que ela é uma sequestradora de crianças, porque há um vídeo com seu rosto sendo espalhado nas redes, dando conta do boato. Mas a face dela foi inserida digitalmente, por jovens que estavam em Portugal e queriam fazer uma "brincadeira".

"A novela vai tratar de como a internet introduz, no nosso cotidiano, dramas novos, conflitos que as gerações anteriores não viveram e que dão um formato muito novo àqueles que conhecemos desde sempre como a calúnia, a extorsão, o assédio, a chantagem, e tantos outros mais", revela a autora, uma das mais experientes do país, agora em sua 13ª novela.

Mas, para cair mesmo no gosto da audiência, Travessia também precisa de intrigas envolvendo romances. E Brisa, claro, está envolvida numa dessas confusões. Quando ela estava indo para o Rio, conheceu Oto (Romulo Estrela), que a ajudou a escapar de um possível linchamento, escondendo-a na mala do carro. O encontro deixa os dois, especialmente Oto, de coração balançado.

No Rio, Brisa pretendia encontrar Ari (Chay Suede), seu namorado há muitos anos e com quem tem um filho. Os dois viviam em São Luís e estavam planejando se casar. Mas Ari, que é arquiteto, precisou ir até o Rio de Janeiro porque pretendia impedir que uma empresa de lá construísse um shopping na capital maranhense. O arquiteto é interessado na preservação do patrimônio e, para construir o shopping, a Guerra Construtora pretende derrubar um casarão histórico.

E, enquanto o coração de Oto balança por Brisa, Ari começa a se envolver com Chiara (Jade Picon), que é filha de Guerra, dono da construtora que se torna adversária do arquiteto. E mais: na verdade, Chiara não é filha de Guerra, mas de um ex-sócio dele, Moretti (Rodrigo Lombardi), agora seu inimigo.

Jade Picon estreia em novelas como Chiara (Foto: Estevam Avellar)

A inimizade entre os dois é fácil de explicar: Moretti traiu a confiança de Guerra anos atrás, quando se envolveu com a noiva do amigo, Débora (Grazi Massafera), que morreu num acidente de carro. Ela estava grávida e os médicos conseguiram salvar o bebê, Chiara. Mas Moretti jamais soube da gravidez.

Com tantas idas e vindas na trama, o diretor de Travessia, Mauro Mendonça Filho, resume bem o que é a novela: "Um novelão! Com amores, tragédia, humores, sensualidade, dramas. Personagens bem definidos, incríveis, consistentes, com a cara e a diversidade do Brasil. Gloria é uma autora de personagens que caem no gosto do público". A escritora também elogia o diretor: "Somos uma dupla acelerada, louca! (risos). É meu segundo trabalho com Maurinho, mas a primeira novela. O primeiro trabalho foi [a série] Dupla Identidade".

Brisa, a mocinha, é, como se espera, quem mais sofre na trama e desde a infância, quando ficou órfã e passou a morar de casa em casa de conhecidos. Mais tarde, o aperto continua: ao chegar ao Rio de Janeiro à procura do noivo, que não dava notícias, ela descobre que Ari havia mudado de endereço sem avisá-la. Desorientada, ela não tem onde viver e aceita o abrigo oferecido por Marineide, que trabalha no prédio onde Ari morava e ficou sensibilizada com a história da moça.

Glória Perez reconhecimento o sofrimento da personagem: "Brisa vai passar por uma situação horrorosa, mas uma característica dela – assim como das minhas protagonistas, sempre – é ser uma mulher altiva, forte. A Brisa é exatamente assim: intensa, cheia de personalidade e atitude, também de muita ternura e alegria".