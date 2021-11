Em treino tático, Guto começa a montar o Bahia que pega o Sport

A chuva que caiu em Salvador na manhã nesta segunda-feira (15), não impediu o elenco do Bahia de voltar aos treinos. No estádio de Pituaçu, o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático e começou a montar a equipe que entra em campo contra o Sport, na próxima quinta-feira (18), às 21h, na Arena Pernambuco.

Na primeira parte do treino, o elenco foi dividido em equipes com quatro atletas cada, que se enfrentavam em uma atividade técnica. Logo depois, Guto assumiu o comando e passou a fazer testes na equipe titular.

Para a partida contra o Sport, o treinador tem pelo menos uma mudança certa. Suspenso após receber cartão vermelho contra o Flamengo, o lateral Matheus Bahia está fora da partida. A tendência é a de que Juninho Capixaba seja recuado para o setor. Pelo mesmo motivo de Matheus Bahia, Rossi é outro desfalque.

Por outro lado, o Bahia tem o retorno do volante Patrick. Ele ficou fora da partida no Maracanã após receber o terceiro cartão amarelo. Na ocasião, Edson ficou com a vaga no time de cima.

Antes de embarcar rumo a Recife, o Bahia ainda realizará dois treinos no CT Evaristo de Macedo. Com 36 pontos, o tricolor está na 16ª colocação, empatado com o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas o alviverde tem um jogo a mais do que o Esquadrão.