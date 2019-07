Em três dias, polícia apreende 2 toneladas de maconha em Iraquara

Duas toneladas de maconha foram apreendidas na cidade de Iraquara, na Bahia, nos últimos dois dias. A cidade entrou no radar da polícia novamente porque, na manhã de segunda-feira (1), uma plantação com pouco mais de 1 tonelada da droga foi encontrada no distrito de Caatinguinha, zona rural da cidade. O caso foi registrado na Delegacia de Seabra. Até o momento, nenhum criminoso foi encontrado.

Após denúncias, uma ação conjunta das equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Semiárido (Cipe/Semiárido), da 42ª Companhia Independente de Policiamento Militar (42ª CIPM) e dos efetivos de Iraquara e Souto Soares realizaram uma varredura no local e localizaram seis roças de maconha com aproximadamente 220 mil pés.

Foto: Divulgação/SSP-BA





Com a ajuda de um trator, a polícia retirou os pés da droga para serem queimados. Foram apreendidas também as ferramentas utilizadas para o cultivo da erva.

No último dia 29, a polícia localizou uma outra plantação com 250 mil pés. Além da plantação, mais 72 kg da droga colhidas e 40 kg prensados foram encontrados armazenados em uma dependência do imóvel. No flagrante, um traficante reagiu e acabou não resistindo ao confronto.