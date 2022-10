Em último dia de campanha, ACM Neto prega voto útil

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) destacou na noite deste sábado (1º) a sua confiança de vitória no primeiro turno e pregou o voto útil para derrotar o grupo que governa o estado há 16 anos. A declaração ocorreu após seu último evento de campanha, uma carreata em Candeias.

"Vocês devem ter visto aí que as últimas pesquisas mostram que nós temos muitas chances de vencer as eleições já amanhã, no primeiro turno. Então, para você que deseja mudança na Bahia, que quer um futuro diferente, só há um caminho que é votar no 44. Qualquer voto que não seja no 44 é votar para manter quem está no poder há 16 anos", afirmou.

O ex-prefeito de Salvador destacou sua confiança na vitória. "Vamos renovar nossa esperança, nossa confiança no futuro. Vamos votar com fé, vamos votar com emoção, vamos votar com o coração, vamos votar 44 amanhã", declarou.