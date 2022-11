Em um ano, Salvador destina 1 mil toneladas de resíduos sólidos para reciclagem

No primeiro ano de atuação em Salvador e com quase 15 mil famílias participantes, o programa so+ma Vantagens viabilizou a correta destinação de 1 mil toneladas de resíduos sólidos, o que gera um incremento substancial de emprego e renda e evita o descarte de materiais nos lixões da cidade.

O volume de material reciclado pelo programa já representa hoje uma economia de 49 milhões de litros de água, 2,5 milhões de KWh de energia poupada, 127,6 milhões de litros de água deixaram de ser contaminadas e 8,3 mil árvores foram salvas. Em relação a emissão de gás carbônico (CO2), um dos gases predominantemente associados ao aquecimento global e mudanças climáticas, 2,3 milhões de kg já deixaram de ser emitidos.

Criado com o objetivo de promover a economia circular e oferecer benefícios reais para atitudes socioambientais, o programa estimula a população participante a fazer o descarte em um dos seus 12 pontos de coleta e, assim, acumular pontos e trocá-los por produtos ou serviços – como cursos profissionalizantes, alimentação básica e itens de higiene. O auxílio vem contribuindo com pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial durante e pós o período de pandemia, que impactou a população brasileira economicamente.

O projeto é apoiado pelo Grupo Heineken e desenvolvido pela startup so+ma em parceria com a Prefeitura de Salvador. “Este programa é de extrema relevância para toda a agenda que temos construído para aumentar os nossos impactos positivos em nosso entorno, porque ele une a preocupação ambiental com o desenvolvimento social. Desde quando iniciamos, a iniciativa vem se mostrando bastante eficaz em relação ao que se propõe e, principalmente com a pandemia, os resultados que temos atingido comprovam a importância de ações como essa para a comunidade”, afirma Ornella Vilardo, Diretora de Sustentabilidade do Grupo Heineken no Brasil, que é um dos principais parceiros do programa e atua em conjunto desde a concepção do projeto.

Desde o lançamento do programa em Salvador, em 2019, já foram distribuídas mais de 66,5 mil recompensas. Desse total, foram resgatados mais de 50 mil itens alimentícios básicos e 276 cursos de capacitação profissional e empreendedorismo.

Um dos destaques do so+ma em Salvador foi a organização da cadeia do vidro. “Percebemos, ao chegar com o projeto na cidade, que este era um item recusado pela maioria das cooperativas em função da sua dificuldade de venda”, conta Claudia Pires, fundadora do so+ma. A partir desta constatação, as cooperativas parceiras foram integradas a essa cadeia de destinação e remuneração, gerando um resultado de 687 toneladas de vidro arrecadadas, sendo 443,4 mil kg gerados em residências e descartados pelos participantes do programa, e 244 mil kg entregues pelas cooperativas.

Claudia comemora o sucesso do projeto que, além das famílias participantes, contribui também com as cooperativas locais. “Com um volume incremental ao que antes era recebido, estamos ajudando a aumentar a necessidade de cooperados, gerando mais empregos e renda para todos”, explica ela. Além disso, o processo de pesagem, pontuação e separação garante resíduos já separados e limpos, o que facilita o processo de prensagem e enfardamento pelas cooperativas.

Além do aprendizado, a população envolvida é beneficiada com produtos e serviços a partir da troca de pontos que se somam de acordo com o material descartado: garrafas PET, latas de alumínio, plástico, ferro, papel, papelão, vidro e óleo usados. Os pontos de descarte disponíveis no programa são os únicos habilitados a receber vidro na cidade, pois sua reciclagem é peculiar e requer um cuidado ainda maior em sua destinação.

Pioneirismo na circularidade do vidro

Até a implementação do so+ma Vantagens, em 2019, Salvador não contava ainda com um processo claro sobre o tratamento do vidro descartado pelos consumidores. Após conseguir estabelecer a confiança e os processos necessários para as indústrias e cooperativas, unindo todos os atores da economia circular do início ao fim do processo, o programa foi responsável por implementar a Cadeia do Vidro localmente, com validação e rastreamento de todos os materiais utilizando o blockchain (tecnologia de registro de transações), oferecendo às cooperativas mais uma oportunidade de renda e desenvolvimento da economia circular.



O blockchain é uma rede que funciona com blocos encadeados muito seguros, que carregam as informações sobre todas as transações pelas quais determinado item passou. No Programa so+ma Vantagens, por exemplo, é a produção, venda ou descarte do material. O método visa oferecer garantia em relação ao resíduo que foi entregue pelo consumidor, destinado corretamente para a reciclagem e retornado ao mercado como uma nova embalagem para consumo, com todas essas informações devidamente registradas. Hoje, este é o único programa em Salvador habilitado para receber vidro, um dos resíduos com maior volume na cidade, e são direcionados para a Indústria Vidreira do Nordeste (IVN), localizada em Estância (SE).