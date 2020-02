Em um dia, China tem mais de 250 mortes causadas pelo coronavírus

O governo da China relatou nesta quinta-feira que o coronavírus causou mais 254 mortes e teve 15.152 novos casos registrados no país nessa quarta-feira (12). O número diário de casos deu um salto em relação à média dos dias anteriores, em função de uma nova metodologia adotada na província de Hubei, que é a mais afetada e onde a epidemia teve origem. A metodologia agora também considera casos "clinicamente diagnosticados".

Considerando-se os últimos dados, o total de óbitos na China desde o inicio do surto aumentou para 1.367, com 59.804 casos confirmados. Fonte: Associated Press.