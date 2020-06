Em vídeo, Bahia lança campanha contra o racismo; assista

O Bahia voltou a chamar a atenção para problemas sociais que precisam ser combatidos. Nesta quinta-feira (18), o tricolor usou as suas redes para lançar campanha contra o racismo.

A campanha foi desenvolvida em parceria com o Observatório Racial do Futebol e outros clubes da Série A como Internacional, Grêmio e Vasco da Gama.

"Não é preciso ter caso midiático, campanha da moda ou "data comemorativa" pra lutar contra o racismo", diz o trecho da postagem. Já o vídeo alerta e informa que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil Ao final das imagens, o volante Gregore dá o recado: "poderia ter sido eu".

✊???? Não é preciso ter caso midiático, campanha da moda ou "data comemorativa" pra lutar contra o racismo. Estamos juntos, @ObRacialFutebol! #PoderiaSerEu pic.twitter.com/Lb1A1GCWNi — Esporte Clube Bahia (de ????) (@ECBahia) June 18, 2020

O Bahia tem sido uma das referências na defesa de causas sociais entre os clubes da Série A. No ano passado, o tricolor participou de outra ação contra o racismo em parceria com o Observatório Racial do Futebol.

A campanha ocorreu na partida contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, Roger Machado e Marcão, que treinava o Flu, eram os dois únicos técnicos negros na Série A do Brasileirão.