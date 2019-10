Em vídeo, Bolsonaro se coloca como leão e vira meme: 'Carluxo ficou louco'

PT, feministas, Globo, isentões, STF e ONU. O que esses grupos tão distintos têm em comum? Na opinião do presidente Jair Bolsonaro, todos são hienas comunistas atacando ele próprio, o leão que pode salvar o Brasil do fantasma do Foro de São Paulo.

A metáfora foi publicada em forma de vídeo no Twitter oficial do presidente. Depois da repercussão, Bolsonaro acabou apagando o post. Mas os tuiteiros mais precavidos trataram de salvá-lo e compartilha-lo novamente. Assista abaixo.

No vídeo, o "leão Bolsonaro" aparece sendo atacado, ou melhor, traído até por ex-aliados. A começar pelo PSL, (quase ex) partido do presidente. A lista é seguida por PSDB e até a Jovem Pan, que demitiu em junho o jornalista Marco Antonio Villa após ele criticar as ações presidenciais.

Acuado numa cena onde todos parecem atacá-lo, o herói que aparece como salvador do Leão Bolsonaro é o "patriota e conservador", representado por outro leão que consegue afastar as hienas oposicionistas. "Argentina, Chile, Equador, Peru, Bolívia... Mais que a vida, a nossa LIBERDADE. Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!", escreveu ele na legenda.

Ao fim do vídeo, aparecia a frase "vamos apoiar o nosso presidente ate o fim, e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso", conclamava o presidente.

Memes

Imediatamente após a publicação do vídeo a fábrica de memes entrou em ação. A maioria deles ironizava a publicação do presidente e também Carlos Bolsonaro, que já confirmou ter escrito alguns tuítes na conta do pai. "O representante de classe da quinta série", como definiram alguns tuiteiros, chegou a ser apontado como uma hiena caçando o "leão da mamata".