Em vídeo, Flávio se despede do Bahia: 'Clube que aprendi a amar'

Negociado pelo Bahia ao Trabzonspor, da Turquia, o volante Flávio usou as redes sociais para se despedir do clube. Nesta terça-feira (25), o jogador postou vídeo em que agradece ao clube e torcida pelo momento em que defendeu a equipe.

"Gratidão. É com esse sentimento que deixo o clube que aprendi a amar. Aqui não apenas me desenvolvi profissionalmente, como me tornei um ser humano melhor. O Bahia me abriu os olhos para causas importantes e me permitiu fazer parte delas ativamente. Levei cada dessas lutas para dentro de campo e tentei representá-las em cada dividida. Obrigado pela forma que você me abraçou, nação tricolor. Estarei longe, mas perto. Posso até por algum tempo não estar vestindo o azul, vermelho e branco no gramado, mas podem ter certeza que jamais deixarei de fazer parte dessa torcida", disse ele.

Pra sempre em meu coração @ECBahia gratidão ???????? pic.twitter.com/zU3Ysz0ZMq — Flávio Medeiros da Silva (de ????) (@medeiros0524) August 25, 2020

Formado na base do rival Vitória, Flávio chegou ao Bahia em 2018 após passagens por Ferroviária e Santo André. Aos poucos, ele conseguiu espaço na equipe principal e desde o ano passado era titular absoluto no time de Roger Machado.

O acordo para a venda dos direitos do jogador ao clube turco girou em torno de R$ 8 milhões.