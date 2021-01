Em vídeo, Henri Castelli denuncia agressão: vítima de socos e chutes

O ator Henri Castelli gravou vídeos, na noite desta segunda-feira, 11, onde denuncia agressões sofridas no dia 30 de dezembro de 2020, em Alagoas. O ator nega ter se envolvido em uma briga, e afirma ter sido agredido gratuitamente, tendo recebido socos e chutes. “É muito triste. A verdade é que eu fui agredido covardemente, sem que pudesse me defender. Estava com alguns amigos, quando fui puxado pelo pescoço, jogado no chão e agredido. Vítima de socos e chutes no rosto que levaram a uma fratura na minha mandíbula. A impressão que eu tinha é que minha boca estava pendurada naquele momento.”



De acordo com o ator, após atendimento na Santa Casa de Alagoas, com consultoria virtual de sua dentista, sua boca foi amarrada com um fio de aço para que ele seguisse cumprindo agendas de trabalho no final de ano, e que posteriormente, no último dia 8, fizesse a cirurgia em São Paulo.

Bastante emocionado, o ator diz que procurou uma delegacia e registrou ocorrência. Sem citar nomes de agressões, Henri dá à entender que não conhece os agressores. "Fui ouvido e as pessoas que estavam comigo naquele momento, testemunhas da agressão. Alguns agressores foram chamados para prestar esclarecimento”.

Anteriormente, o ator havia divulgado, através de sua assessoria de imprensa, que teria caído na academia, após alguns veículos de imprensa de Alagoas terem noticiado sua entrada no hospital. Ele alega que preferiu divulgar essa versão para que sua mãe não soubesse da agressão.