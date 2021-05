Em vídeo, Paulo Gustavo se dizia ansioso para voltar aos palcos: 'até logo'

Um vídeo de Paulo Gustavo, gravado no fim de 2020, viralizou nas redes sociais após a confirmação da morte do artista nesta terça-feira (4). O comediante tinha 42 anos.

Nas imagens, gravadas para um especial de fim de ano, o ator pede ao público que se cuidem e cuidem "uns dos outros" até a vacinação estar acessíveis para toda a população.

"Enquanto essa vacina tão esperada não chega pra todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza já existe vacina: é o afeto", diz o artista, que ainda confessou estar ansioso para voltar os palcos e encerrou o vídeo com um "até logo". Assista:

Uma das amigas que compartilhou esse vídeo foi Tatá Werneck. No post, em seu Instagram, a comediante escreveu um texto em homenagem ao artista.

"Aplaudam. Aplaudam de pé esse grande homem! Gritem bravo! Façam uma homenagem a Paulo Gustavo em suas casas. Aplaudam de pé esse grande artista. Meu amigo Paulo (está tão dificil. Me ajuda ? Deixa eu te ligar. Me dá conselho? To me saindo bem? Tá difícil demais. Você não pode imaginar): eu JAMAIS poderia imaginar que estaria hoje escrevendo um texto sobre você e sem te ligar pra saber se tá bom. Você me ligou do hospital. Você me disse: o humor está me salvando. Você estava fazendo piada. Não por negação. Mas para alegrar-se do riso dos enfermeiros, técnicos e médicos. E o humor te salvou. Você está salvo, meu amigo. Você está salvo! Aqui está um caos. Eu estou sentindo muito medo. Mas ao mesmo tempo eu vi você e você foi tão corajoso meu amigo. Você foi bravo! Eu te amo tanto. Eu já estou com tanta saudade. Vai ser tão difícil ficar sem você. Mas você indo eu já entendi. O fim não existe. Agora eu sei. APLAUDAM O GRANDE PAULO GUSTAVO! O MAIOR COMEDIANTE QUE EU JÁ VI! Prestem atenção: não deixem essa dor ser em vão. Entendam a gravidade dessa pandemia. Usem máscara. Álcool gel. Distanciamento social. Por favor. Não deixem essa dor ser em vão. Não deixem 400 mil vidas em vão", disse.