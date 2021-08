Em visita a Santa Catarina, Bolsonaro xinga Barroso de 'filho da p...'

O presidente Jair Bolsonaro xingou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, de "filha da puta". A cena foi em Santa Catarina e acabou sendo transmitida ao vivo nesta sexta-feira (6) nas redes sociais.

Bolsonaro foi para Santa Catarina participar de uma palestra com empresários e da cerimônia de entrega da Ordem da Machadinha. Ao chegar ao local do evento, foi recebido por apoiadores, com quem tirou foto.

"O filho da puta ainda trai gente dessa maneira. Aquele filho da puta do Barroso", diz o presidente Bolsonaro. O vídeo foi deletado depois, mas já havia sido espalhado pela internet.

Também hoje, Bolsonaro disse que parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) quer "a volta da impunidade e da corrução". Ontem, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o presidente como investigado no inquérito das fake news, é "a mentira em pessoa" e que "sua hora vai chegar".

Os ataques à Corte têm sido constantes, especialmente para Barroso, que comanda o TSE. O presidente defende o voto impresso, proposta que foi rejeitada ontem em comissão da Câmara, e afirma que o atual sistema eleitoral, que o elegeu, é inseguro.