Embaixador chinês parabeniza Bahia pela Ponte Salvador-Itaparica

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, usou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (12), para parabenizar a Bahia pela assinatura do contrato para a construção da Ponte Salvador-Itaparica.

O compromisso para execução da obra foi firmado na manhã desta quinta entre o Governo do Estado e as empresas China Communications Construction Company (CCCC Ltd), CCCC South America Regional Company (CCCCSA) e China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20)

"Meus parabéns para a assinatura do contrato da Ponte Salvador-ilha Itaparica, de 12 km de extensão, a maior marítima da América Latina, com investimento de R$ 7,3 bilhões dás empresas chinesas. O projeto dará um novo impulso para o crescimento e o turismo do Estado da Bahia", escreveu o embaixador no Twitter.

O governador Rui Costa compartilhou a publicação em sua rede social. Com 12,4 quilômetros de extensão, o equipamento terá investimento de R$ 5,4 bilhões e aporte do Estado de R$ 1,5 bilhão, via parceria público-privada.

Durante a cerimônia, realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, o governador baiano destacou a importância da construção do equipamento. "É o maior investimento, em alguns anos, de um grupo chinês no Brasil. Com muito orgulho, chegamos a este momento de assinar o contrato com grupo de um país que muito investe em pesquisa e tecnologia", disse Rui.