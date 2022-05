Embaixador do Irã participa de feira agrícola no Oeste da Bahia

No primeiro dia de Bahia Farm Show, terça-feira (31), o presidente da Feira e também da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, recebeu o embaixador do Irã Hossein Gharibi. Essa é a primeira vez que um embaixador daquele país visita a feira agrícola demonstrando o fortalecimento do intercâmbio entre produtores do Oeste da Bahia.

“O Irã tem focado em fazer negócios em diferentes estados do Brasil. A Bahia é um estado muito importante para o Irã. Estou aqui para conhecer a feira e saber mais sobre o agronegócio desta importante região. Percebemos que pode haver um intercâmbio comercial entre os países para incrementar a comercialização de diferentes culturas como milho, algodão, carne animal, setores em que pode haver cooperação entre o Irã e a Bahia. Quanto mais trabalhos, melhores resultados aparecem juntos”, pontuou o embaixador Hossein Gharibi.

Para o presidente da Aiba, o encontro é apenas o início das negociações que futuramente irão avançar e trazer resultados positivos para os produtores baianos. “No intercâmbio comercial o embaixador já colocou à disposição produtos como ureia e cloreto. Também demonstrou interesse muito forte no algodão e no milho. Hoje foram apenas conversas iniciais e o impacto foi muito positivo. Temos um bom caminho pela frente, a intenção dele é fazer negócio diretamente do Irã com o produtor rural”, concluiu Ranzi.

A Bahia Farm Show se estende até o próximo sábado (4). Ainda no primeiro dia está prevista a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro e na quarta-feira (1), a abertura oficial com a presença do governador da Bahia, Rui Costa. O evento conta com exposição de tecnologia do setor agrícola, lançamento de produtos e serviços, extensa programação de palestras e debates, leilões de gado de corte e de leite, dentre outros. Os ingressos para acesso ao evento custam R$ 20,00, e podem ser adquiridos de forma antecipada, sem precisar pegar fila, pela internet no site, ou, presencialmente, no formato tradicional.

