Embaixador Elétrico: Esportivo da Audi une potência e classe

Apresentado globalmente em fevereiro, o RS e-tron GT foi lançado no Brasil três meses depois. Na época, a Audi colocou um lote à venda e em apenas 24 horas todas as unidades disponíveis do seu primeiro esportivo elétrico estavam esgotadas. Depois de quatro meses de espera, o fabricante alemão começou a entregar nesta semana as primeiras unidades no mercado brasileiro.

“O RS e-tron GT é um veículo extremamente significativo pois é considerado o novo brand shaper da marca, ou seja, a nova referência para o portfólio da empresa dos próximos anos”, comentou Daniel Rojas, responsável pela área de vendas da Audi do Brasil.

Um dos fatores que tem feito a marca sediada em Ingolstadt, na região da Baviera, na Alemanha, crescer no desejo do consumidor de carros premium é a de não imposição de um pacote pronto. No RS e-tron GT, por exemplo, o cliente pode personalizar o esportivo antes mesmo da produção.

Ao todo, são mais de 1,4 milhão de combinações possíveis. Dentre os itens configuráveis estão a cor do veículo, cor da grade, capa do retrovisor, acabamento do interior do veículo, revestimento dos bancos, desenho de rodas, pinças de freio, revestimento do volante e detalhes do acabamento interno, com quase todas as mudanças sem custo adicional.

A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,3 segundos. (Foto: Divulgação)

Como ele é

Como um bom modelo gran turismo, o foco do interior é o motorista. O painel central é ligeiramente inclinado em direção ao condutor, o que reforça a ideia de que ele está a bordo de um carro esporte. O display do quadro de instrumentos virtual parece flutuar e o motorista e o passageiro dianteiro se sentem em posição esportiva baixa, separados por um amplo console central. Há ainda espaço traseiro, mesmo para adultos, o que é raro em automóveis desse tipo.

O carro conta com dois motores elétricos. O propulsor no eixo dianteiro libera 175 kW (235 cv), enquanto o motor na traseira entrega 335 kW (450 cv). A potência total é de 440 kW ou 598 cv e o torque total é de 84,6 kgfm. No modo boost, a potência aumenta brevemente chegando aos 646 cv.

O Audi RS e-tron GT normalmente roda com a tração integral nas quatro rodas e somente o modo econômico prioriza tração dianteira.

Esse Audi pode ser carregado com 11 kW AC como padrão, o que permite que ele recarregue uma bateria por completo durante a noite. Em um terminal DC com potência adequada, o esportivo elétrico atinge um pico de capacidade de carga de até 270 kW. Isto permite que ele recarregue até 100 quilômetros em pouco mais de cinco minutos. Em condições ideais, é possível carregar a bateria de 5% a 80% em pouco mais de 20 minutos.

O preço inicial desse Audi elétrico é de R$ 979.990. Comprando agora, a Audi promete a entrega para o começo do próximo ano.

