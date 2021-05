Embarcação ancorada há 4 dias em alto mar é resgatada pela Marinha

O Comando do 2° Distrito Naval da Marinha resgatou, nesta terça-feira (11), o navio pesqueiro “Pôr do Sol”, com três tripulantes, nas águas da Baía de Todos os Santos. A embarcação apresentou problemas na última sexta-feira (7), quando se encontrava a cerca de 15 km do Farol da Barra, entre Salvador e Caixa Pregos, na Ilha de Itaparica.



José Antônio Silva de Oliveira, comandante da “Por do Sol”, e pescador há mais de 15 anos, pediu ajuda a amigos pescadores que estavam em terra para providenciar a compra de peças para o reparo da embarcação. No entanto, por conta das condições do mar desde então, as peças não puderam ser levadas.



O comandante decidiu manter a embarcação ancorada, aguardando melhora nas condições de navegação. Na manhã desta terça, o comandante pedir apoio da Marinha pelo rádio. A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), com o apoio da lancha “Pilot Boat V”, enviou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local, para início do reboque do pesqueiro.



O Navio-Patrulha “Gravataí” também esteve na área, pronto para atuar, caso houvesse necessidade de um meio de maior porte. Os tripulantes foram encontrados em boas condições de saúde e levados para a CPBA, junto com a embarcação, onde chegaram por volta das 12h30. O pescador que comandava o barco agradeceu o resgate e chamou atenção dos demais colegas de profissão para que se atentem às condições do mar. “Pedi ajuda para vocês (da Marinha) e também à Bahia Marina. E quero agradecer por terem nos ajudado. Tenham respeito pelo mar”, disse José Antônio, na chegada na Capitania dos Portos.