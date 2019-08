Embarque Imediato é próxima atração do Domingo no TCA

Um encontro num salão de aeroporto internacional provoca instabilidades nas ideias de identidades de um homem africano mais velho e um jovem pesquisador brasileiro. Assim pode ser sintetizado o mote do espetáculo Embarque Imediato, atração do mês de agosto do Domingo no TCA. A apresentação acontecerá no dia 18, às 11h, com ingressos a R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia), vendidos apenas no dia do evento, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro.

No palco, estarão os atores Antônio Pitanga e seu filho, Rocco Pitanga, apresentando para o público os conflitos de perspectivas entre a África e a diáspora. A montagem fez sua estreia em temporada de sucesso na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), entre maio e junho, marcando a celebração dos 80 anos de Pitanga. Agora, o texto assinado pelo dramaturgo Aldri Anunciação, e encenado por Márcio Meirelles, volta ao Complexo TCA, dessa vez, na Sala Principal.

Com carreira de relevo nas cenas teatral, cinematográfica e televisiva do Brasil, Antônio Pitanga é uma das históricas e significativas vozes na defesa dos direitos de pessoas negras no país. Essa peça é a primeira que coloca pai e filho, juntos, no mesmo palco. Além disso, o ambiente fica mais familiar com a participação da atriz Camila Pitanga, também filha de Antônio, através dos textos em off e em aparições em vídeo. Aldri Anunciação, que foi colega de Camila na graduação, conta que tem carinho especial pela família. “Estive em inúmeros testes com Rocco e, sempre que pude, convidei Pitanga para ler meus textos. ‘Embarque Imediato’ é a realização de uma vontade antiga de ter Antônio em cena numa obra minha”, explica Aldri.

A narrativa se desenrola a partir do encontro inesperado de um jovem doutorando brasileiro e um senhor africano que descende de agudás (africanos que foram forçadamente escravizados no Brasil e retornaram ao país de origem, quase sempre comprando suas próprias alforrias). Ambos perdem os seus passaportes numa conexão de voo e são levados para uma sala reservada num aeroporto internacional. Daí, nascem debates sobre história, cultura e identidades: se o jovem afro-americano defende os aspectos positivos da diáspora africana forçada, o senhor questiona as ditas vantagens.

DOMINGO NO TCA

Espetáculo Embarque Imediato

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quando: 18 de agosto de 2019 (domingo), 11h

Quanto*: R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia)

* Vendas somente no dia, a partir de 9h, com acesso imediato do público.

Classificação indicativa: Livre