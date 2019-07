Embarques doméstico e internacional do aeroporto de Salvador serão unificados em agosto

Em processo de reforma, o aeroporto de Salvador terá uma mudança significativa nos próximos dias. Em meados de agosto, segundo a concessionária que administra o Salvador Bahia Airport, acontecerá a unificação dos embarques doméstico e internacional, que ficarão concentrados no segundo pavimento. Nesta mesma época, entrará em operação o novo píer de aeronaves, que irá acrescentar mais seis pontes de embarque ao aeroporto.

Nesta quarta-feira (03) outra novidade entrará em operação no aeroporto. A primeira loja da Duty Free Americas (DFA), gigante mundial do setor de comércio duty free, será inaugurada a partir das 14h no Salvador Bahia Airport. A loja tem produtos e características arquitetônicas que remetem à cultura e paisagem da Bahia.

A DFA Shop Salvador é também a primeira loja do grupo do tipo duty paid (sem isenção de impostos), que reúne as conveniências de um "free shop", mas para todos os públicos, inclusive passageiros domésticos.

Participarão da inaguração da loja o sócio da companhia, Simon Falic, além dos executivos da Vinci Airports: o diretor global comercial e de operações da VINCI Airports, Pierre-Hugues Schimit, e o diretor da Área Portugal e Brasil da VINCI Airports, Thierry Ligonnière

A loja tem 845m² de área, dividida em dois andares, e está localizada na nova área do embarque doméstico do Salvador Bahia Airport. Do tipo "walk through", tem seções distribuídas pelo trajeto do passageiro até o salão de embarque.

Além dos produtos importados, o viajante poderá encontrar marcas brasileiras, como Granado, Blue Man e Lola Cosmetics. Uma das seções centrais da Duty Paid se assemelha a uma feira livre e traz produtos tipicamente regionais, como as farofas produzidas por Tereza Paim, doces típicos da Amazônia, entre outros.

Entre os itens importados comercializadas estão: chocolates Lindt, perfumes Lancôme, Carolina Herrera e Dior, bebidas Absolut, Jack Daniels e Johnnie Walker. Serão distribuídas com exclusividade em Duty Paid marcas de acessórios para viagem Bloom e TR3, além das marcas de vestuário Colcci e Blue Man.

A DFA já opera outra loja no Salvador Bahia Airport, no desembarque internacional, no modelo "duty free" (com isenção de impostos). A unidade tem 600 m², é a maior do tipo no Nordeste, e foi inaugurada em dezembro do ano passado. Uma terceira loja será aberta em agosto, no novo píer com mais produtos "duty free" para os passageiros em partidas internacionais.