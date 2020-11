Embasa abre negociações e condições especiais para quitação de débitos  

A Embasa decidiu oferecer condições especiais para quem está com débitos e contas de água vencidas e sem pagamento. As negociações serão feitas até o dia 22 de dezembro.

Dentre as condições estão facilidades de pagamento, como negociação de valor e prazo para pagamento da entrada, anistia de multa e juros de mora, entre outras vantagens.

Quem quiser quitar suas dívidas com a Embasa pode simular as condições de pagamento na Agência Virtual Embasa, no próprio site da fornecedora de água, por aplicativo ou pelo teleatendimento (0800 0555 195). “Esses canais permitem que o usuário ache a oferta que melhor se adeque à sua condição econômica com segurança e comodidade”, explica Thalita Vieira, gerente comercial da empresa.

A simulação do pagamento da dívida na Agência Virtual Embasa permite que cada usuário com débito entenda que condições são oferecidas para o caso deles, individualmente.

Para quem preferir atendimento presencial, basta ir a um dos postos da Embasa na rede SAC, que estão funcionando em todo o estado através de agendamento. Além da possibilidade de negociação, os usuários dos serviços da Embasa ainda podem fazer o pagamento da conta por cartão de crédito ou cartão Elo Caixa do Auxílio Emergencial.

Para negociar a dívida, basta o responsável pela matrícula entrar em contato com a Embasa e ter em mãos seu RG e CPF. Caso o usuário queira atualizar ou alterar a titularidade, é necessário apresentar também um comprovante de vínculo com o imóvel (escritura, compra e venda, contrato de aluguel, carnê do IPTU, conta da Coelba, etc).

A empresa explica que escolheu esse momento para abrir as negociações por causa do reaquecimento da economia e porque é quando os brasileiros recebem o 13º salário. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), esse pagamento deve injetar até R$ 215 bilhões na economia brasileira até dezembro de 2020 e beneficiará cerca de 80 milhões de trabalhadores, representando aproximadamente 2,7% do PIB (Produto Interno Bruto).

“Em um ano atípico, consequência da pandemia do novo coronavírus, muitas famílias e alguns setores do comércio tiveram dificuldades para honrar o pagamento das faturas de serviços essenciais devido às perdas financeiras que sofreram com o isolamento social. Esta campanha foi pensada para contemplar os usuários dos serviços da Embasa que querem por em dia suas contas atrasadas e precisam de um apoio, pois estão reerguendo suas finanças aos poucos”, explica Thalita Vieira.