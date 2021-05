Embasa conclui manutenção e fornecimento é retomado em Simões Filho e Salvador

A Embasa informou que concluiu nesta quinta-feira (13), antes do prazo estipulado, a manutenção emergencial em equipamentos do sistema de abastecimento de água. Com isso, o fornecimento está sendo retomado ainda hoje em duas localidades de Simões Filho e 10 do subúrbio de Salvador.

As localidades afetadas em Salvador são: Paripe, São Tomé, Fazenda Coutos, Coutos, Periperi, Nova Constituinte, Praia Grande, Alto da Terezinha, Valéria e Moradas da Lagoa. Em Simões Filho, as localidades são a Vila Naval de Aratu e a Ilha de São João.

É recomendado pela Embasa o consumo moderado da água disponível no reservatório domiciliar, evitando-se desperdício e usos que possam ser adiados, até a regularização completa do fornecimento de água na área afetada.