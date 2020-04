Embasa interrompe fornecimento de água em seis bairros de Salvador

A recomendação das autoridades de saúde é de lavar as mãos com água e sabão, com ainda mais frequência, durante a pandemia do coronavírus. Mas, seis bairros de Salvador ficarão sem água mais uma vez. Em nota na manhã desta quinta-feira (2), a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) informou que, para corrigir um vazamento na Avenida Silveira Martins, no Cabula, o fornecimento de água foi interrompido temporariamente, às 10h30, em seis bairros do entorno.

A interrumpção afeta Pernambués, Cabula, Arraial do Retiro, Engomadeira, Resgate e Saramandaia. A previsão de conclusão do serviço, segundo a Embasa, é na tarde desta quinta-feira, mas a regularização do abastecimento vai ocorrer apenas entre esta noite e a manhã de sexta-feira (3).

Segundo a Embasa, "não vão sentir os efeitos da interrupção ocupantes de imóveis que têm caixa d’água com capacidade suficiente para suprir as necessidades diárias de consumo de seus moradores". Até que a situação seja normalizada, a Embasa recomenda o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares. Este ano, o fornecimento de água já foi interrompido ao menos sete vezes.