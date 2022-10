Embasa suspenderá fornecimento de água em municípios baianos esta semana

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) comunicou que suspenderá o fornecimento de água nos municípios de Conceição da Feira e São Gonçalo dos Campos na próxima quinta-feira (13) e em Vera Cruz, distrito de Porto Seguro, na próxima sexta-feira (14).

Em ambos os casos, a Embasa informou que serão realizados serviços de manutenção preventiva no sistema de abastecimento e que o fornecimento de água voltará ao normal após 24 horas após a suspensão.

No caso de Conceição da Feira e São Gonçalo dos Campos, o serviço terá início a partir das 8h e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no final do dia. O abastecimento começará a ser normalizado gradativamente, com estimativa de completa regularização em até 24 horas após o término dos serviços.

Moradores de imóveis dotados de capacidade para atender as demandas de consumo dos ocupantes não sofrerão os efeitos da interrupção.

Já no caso de Vera Cruz, a previsão é que o abastecimento comece a ser retomado, de forma gradativa, na manhã de sábado (15), com completa regularização em até 24 horas após o retorno da operação.

Até o que o fornecimento seja plenamente normalizado, a Embasa recomenda o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares.