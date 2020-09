Embasa tem iniciativas que facilitam a quitação de débitos

A responsabilidade social sempre norteou as ações da Embasa. Em um cenário complexo de pandemia não seria diferente. Nesta entrevista, a gerente comercial Thalita Vieira detalha como funcionará a recém-lançada campanha que traz facilidades para os consumidores quitarem os débitos.

Neste momento de flexibilização do isolamento social para conter a disseminação da Covid-19, as atividades econômicas estão sendo retomadas aos poucos e a Embasa está oferecendo uma série de facilidades para os usuários de seus serviços quitarem seus débitos. Que facilidades são essas?

O isolamento social deixou muita gente sem trabalhar e, com isso, trouxe dificuldades financeiras. Por isso, a Embasa decidiu oferecer condições facilitadas de pagamento de débitos para os usuários de seus serviços. Essa oportunidade única só será válida até o dia 22 de dezembro deste ano e envolve condições especiais de parcelamento, prazo estendido para pagamento da entrada, anistia de juros e multas, entre outras. E a facilidade não é só nas condições de pagamento de débitos, pois quem quiser ficar em dia com a Embasa pode simular as condições especiais de pagamento do seu débito na Agência Virtual Embasa, com acesso via web e por aplicativo, pelo atendimento WhatsApp (71) 99908-9001, ou telefônico no 0800 0555 195. Para quem precisar de atendimento presencial, já estamos em processo de retomada através dos Postos SAC em todo o estado. Além disso, também é possível fazer o pagamento da conta por cartão de crédito ou cartão Elo Caixa do Auxílio Emergencial. Esses canais permitem que o usuário ache a oferta que melhor se adequa à sua condição econômica com segurança e comodidade.

Essas facilidades de pagamento só contemplam os débitos adquiridos durante a pandemia?Não. Os usuários com débitos adquiridos antes da pandemia também serão incluídos na simulação das facilidades que estão sendo oferecidas.

E por que o usuário tem que simular o pagamento do seu débito para saber quais são as facilidades oferecidas?

Porque cada usuário tem uma condição diferenciada de débito e também de escolha quanto às formas de pagamento. A simulação garante que ele saiba quais são as facilidades oferecidas pela Embasa e organize, de acordo com sua conveniência e capacidade de pagamento, a melhor forma de quitar seu débito.

O que mais o usuário pode esperar da Embasa para facilitar sua vida no acesso aos serviços da empresa?

As facilidades oferecidas para a quitação de débitos é mais uma ação da Embasa voltada para atender as necessidades dos usuários de seus serviços. Durante a pandemia, a Embasa isentou, por meio de uma lei estadual, o pagamento da conta de água e esgoto dos usuários inscritos na tarifa social com consumo até 25 metros cúbicos e colocou em operação a prestação de diversos serviços comerciais pela Agência Virtual que, hoje, é o principal canal de atendimento de solicitações. Mas o trabalho não para por aí. A Embasa acabou de disponibilizar para seus usuários o WhatsApp, um outro meio no qual é possível realizar solicitações como: consulta de débito, emissão de segunda via de conta, pagamento com cartão, revisão de consumo, informar vazamentos de água e extravasamento de esgoto, dentre outros. A Embasa está investindo em tecnologia para buscar excelência no atendimento dos usuários de seus serviços. Em breve, teremos mais facilidades para anunciar.

Conteúdo integrante do projeto de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Uma realização do Jornal Correio com o apoio institucional da Embasa, Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, WWI e o apoio da FIEB e Abapa.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.