Embrulha pra viagem? Restaurante cobra R$ 1,50 para cada 'pergunta estúpida'

Foto: Reprodução

Um restaurante em Denver, nos Estados Unidos, resolveu aderir a uma tática inovadora para poder evitar questionamentos 'estúpidos' por parte de seus clientes. Para cada pergunta questionável, o local cobra $ 38 centavos, o equivalente a R$ 1,50.

A cobrança aparece na nota fiscal emitida pelo 'Tom's Diner' e é descrita como 'pergunta estúpida'. A política funciona desde que a casa abriu as portas, em 1999, como uma forma de tornar o ambiente de trabalho mais leve e divertido.

Por incrível que pareça, ninguém reclamou da cobrança. Pelo contrário, virou uma tradição. Alguns clientes chegam a bolar as perguntas mais estúpidas para ser cobrados, numa espécie de disputa com as mesas ao lado.

"É para ser uma brincadeira. É bom deixar as coisas mais leves no mundo de hoje", disse o gerente do estabelecimento, Hunter Landry, ao site "Today Food".

A cobrança consta até do cardápio! Já foi de R$ 2, mas, com muitos casos todos os dias, o dono do restaurante decidiu fazer uma promoção para não "explorar" os clientes, principalmente os mais assíduos. Um exemplo de pergunta taxada: "O gelo é feito de água?"