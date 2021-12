Emergência do Hospital Roberto Santos é ampliada para 32 leitos

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), o maior do Norte-Nordeste, teve a penúltima obra de requalificação concluída, na manhã desta quinta-feira (23). A área de emergência adulta, composta pelas alas vermelha, amarela e laranja, ampliou em 28% o número de leitos. Além dos 24 que já existiam ali, que agora têm novos equipamentos, outros oito estão disponíveis para o internamento de pacientes. O investimento foi de R$6,6 milhões, aportados pelo Governo do Estado, e é parte integrante das obras de ampliação e reforma do Centro de Hemorragia Digestiva da unidade.

Essa etapa da parte de um total de R$78 milhões investidos na unidade. “Foram R$ 78 milhões aplicados nesse Hospital, com várias obras entregues gradativamente e, hoje, entregamos a penúltima etapa. Até o final de janeiro, voltaremos para entregar outras unidades, para torná-lo ainda mais moderno, como de hemorragia digestiva e o Hospital do Homem, com procedimentos exclusivos”, declara o governador Rui Costa, durante a entrega da obra.

Na mesma ocasião, Rui assinou ordem de serviço para elaboração dos projetos básico e executivo e execução de obras de ampliação e reforma do Hospital da Mulher. “Entra radioterapia, a gente melhora muito também o serviço de nutrição e dietética e toda essa ampliação reestrutura o hospital e dá mais robustez para uma unidade que é de referência para a mulher com câncer e para a Bahia. É uma obra de mais de R$ 34 milhões e muito importante para acolhimento e resolutividade [do tratamento] das pacientes com câncer”, afirmou Tereza Paim.