Emerson Santos comemora adaptação no Bahia e projeta briga por titularidade

Um dos destaques do Bahia durante o triunfo sobre o Operário, no último sábado (11), por 1x0, em Ponta Grossa-PR, o volante Emerson Santos comemorou a adaptação ao tricolor.

Contratado no início da Série B, ele tem participado com frequência dos jogos e ganhou elogios do técnico Guto Ferreira após o jogo no Paraná. Entrevistado nesta segunda-feira (13), na Cidade Tricolor, Emerson diz que está feliz com o próprio desempenho.

"Todo mundo está recebendo a sua oportunidade e tem aproveitado da melhor forma. Eu fico feliz de ajudar os companheiros e isso [titularidade] o professor vai decidir. O mais importante é cada um treinar firme e esperar a oportunidade", disse.

Contra o Operário, Emerson foi titular no lugar de Patrick, suspenso. Com o retorno do volante, ele corre o risco de voltar a figurar no banco. Mesmo assim, Emerson Santos garante que não vê problema em começar como reserva e afirma que o mais importante é ajudar o tricolor.

"É continuar trabalhando, me empenhando ao máximo. É uma grande responsabilidade vestir essa camisa. Vou manter o trabalho do dia a dia para continuar ajudando o Bahia e os meus companheiros", afirmou.