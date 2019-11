Emilia Clarke deixa Daenerys pra trás em Uma Nova Chance Para o Amor

Ainda com a imagem muito associada a Game of Thrones, a atriz inglesa Emilia Clarke aposta em mais uma comédia romântica para se desvincular da rainha Daenerys. Ela protagoniza a comédia romântica Uma Segunda Chance Para Amar, onde interpreta uma trapalhada moça que trabalha como elfo numa loja temática de Natal - mas não só no fim do ano, mas durante todos 12 meses.

Quando ela conhece um rapaz (Henry Golding, de Podres de Ricos) o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu. Não espere novidades, a trama é repleta de clichês típicos de comédias românticas e se você olhar atentamente vai sacar o final sem muitos problemas, mas mesmo assim vale uma tarde despretensiosa no cinema. O elenco tem ainda a participação especial da oscarizada Emma Thompson.