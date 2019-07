Emmanuelle está de volta: após 7 anos, Cine Privé retorna às madrugadas da Band

A talvez mais "inspiradora" faixa para muitos jovens dos anos 90/2000 está de volta. A Band confirmou nesta quinta-feira (25) que o Cine Privé está de volta à programação a partir do dia 24 de agosto.

Ainda não está definido qual o longa irá reabir a sessão. Para a alegria dos nostálgicos, horário vai permanecer similar ao que era: nas madrugadas de sábado para domingo, às 1h15.

Segundo a assessoria de imprensa do canal, a volta do Cine Privé é uma "estratégia de programação". A faixa ficou no ar por mais de 15 anos, de 1995 até 2010. Em 2006, segundo levantamento da Folha, a sessão figurou entre as cinco maiores audiências da Band, empatado com atrações como Brasil Urgente.

O Cine Privé ficou muito famoso por exibir produções eróticas, mas não pornográficas, como o filme "Emmanuelle", de 1979. No longa, a modelo que dá nome ao filme (interpretada pela Sylvia Kristel) vive aventurais sexuais ao lado do marido, em Bangcoc, na Tailândia.