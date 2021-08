Emocionada, mãe de criança morta em Itapuã diz que filho foi feito de escudo humano

Cartazes nas mãos, lágrimas nos olhos, dor e sensação de injustiça no coração. Esse foi o ambiente do protesto realizado por familiares e amigos do pequeno Ícaro Silva Serapião, de 9 anos, morto a tiros na praia do bairro na sexta passada (6). O alvo dos criminosos era um homem de 35 anos, mas os disparos também atingiram a criança que catava latinhas no local.

Mãe de Ícaro, Marluce Santos estava com o filho quando tudo aconteceu. Eles dois catavam latinhas para vender na reciclagem e colocar comida em casa. Emocionada, a catadora afirmou que o filho foi feito de escudo humano.

""O cara que era para ser atingido, não foi, botou meu filho na frente como escudo. Ele tomou dois tiros na perna e o resto dos quatro tiros quem recebeu foi meu filho", disse à TV Bahia.

A criança era muito apegada à mãe. O seu "neguinho, querido, amado", que o deixou em mais um dia de violência urbana latente e desesperadora em Salvador.

""Ele era meu neguinho, querido, amado, era lado a lado comigo. Não era de correria, não era de nada, não. Era um filho guerreiro. E hoje meu filho está onde? Em uma gaveta enterrado e quem fez ele morrer está longe", falou.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cipm) acompanharam a manifestação e negociaram com os familiares para liberar o trânsito na região.

A Polícia Civil afirmou em nota que recolheu imagens das câmeras de estacionamento de um estabelecimento próximo ao local do crime e está escutando testemunhas. Ninguém foi preso até o momento.

Relembre o caso

Quem pretendia relaxar na Praia de Itapuã, na última sexta-feira (6), viveu uma tarde de terror. Bandidos invadiram a faixa de areia, que estava cheia, e não se intimidaram em atirar contra um dos banhistas. O alvo dos criminosos era um homem de 35 anos, mas os disparos também atingiram uma criança de 9 anos que catava latinhas no local. O menino não resistiu e morreu.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens e uma mulher chegaram armados ao local em um carro de modelo GM/Prisma, branco, e invadiram a praia, que fica na rua Aristides Milton. Eles já chegaram atirando contra o homem e, em seguida, fugiram sem que ninguém anotasse a placa. Vídeos gravados por populares mostram que a ação gerou pânico em quem estava no local.