Emocionado após vitória, Alan Santos garante luta pelo acesso: 'pensamos nos funcionários'

O risco ainda existe e é grande. Mas é necessário lutar e remar contra a maré ruim que o próprio Vitória se meteu. A importância de não deixar o calendário morrer logo em agosto, quando acaba a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, vai muito além do campo e o capitão rubro-negro, Alan Santos, foi certeiro ao comentar o caso após a vitória por 2x0 contra o Figueirense neste feriado de Independência da Bahia.

Após a partida, o lateral deu entrevista à rádio Sociedade e comentou que é importante o clube se manter jogando não só pela torcida - o que já seria um motivo enorme - mas também pelos funcionários que tiram o sustento de dentro do clube.

"Nosso grande desejo, nosso sonho, é o acesso. Meu alvo é o Vitória na Série B, depois na Série A porque um clube como esse não pode ficar nessa situação. A dificuldade une mais. Foi assim com minha esposa, é assim com essa família aqui. Vamos lutar um pelo outro porque sabemos que se o vitória não classificar, nao só os atletas mas todos os funcionários ficam desempregados. É importante a gente continuar e subir", disse o capitão.

Após a vitória de hoje, os jogadores do Leão indicaram o caminho para conseguir o objetivo: continuar pontuando. O clube ainda tem 18 pontos para disputar nas seis partidas restantes, contra São José (F), Paysandu (C), Ferroviário (F), ABC (C), Mirassol (F) e Brasil de Pelotas (C).

"A neurociência fala que conquistamos tudo que a gente imagina. Vim caminhar aqui de manhã. Foi um confronto direto e o primeiro passo foi conquistar a vitória de hoje. Vim aqui em baixo para imaginar, lembrei de descer a escada todo dia, treinar no Perônio", recordou Alan Santos.

O lateral diz que jogar no Vitória é meu grande sonho: "desde que cheguei aqui, em 1999, queria jogar nesse Santuário. Não pode ser natural jogar aqui. Passei 10 anos aqui. Meus pais são torcedores do Bahia fanático e vieram aqui, o amor vence tudo. Por amor a mim, passou até o coração deles. Ainda não chegamos a nada, mas fico feliz porque se não fosse o resultado positivo, seria muito difícil. Vamos em busca de uma nova semana boa para pontuar contra o São José", garantiu.

Autor de um dos gols da noite, Rafinha, artilheiro do Vitória na Série C, disse que o caminho para escalar na tabela de classificação é sempre buscar o gol e acredita que o Leão tem condições técnicas para buscar esse objetivo. O próximo desafio é fora de casa, contra o São José, no dia 10 de julho, um domingo.