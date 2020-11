Emocionado, Zeca dedica gol para a mãe: 'Está torcendo por mim'

O gol marcado por Zeca, aos 26 minutos do segundo tempo do duelo entre Bahia e Coritba, no estádio Couto Pereira, na noite desta segunda-feira (16), representou mais do que a virada tricolor sobre o time paranaense.

A comemoração com o abraço de todos os companheiros e comissão técnica explicou a emoção do lateral esquerdo após a partida. No último dia três de outubro, Zeca perdeu a mãe, dona Lucimara Neves, que lutava contra um câncer. O jogador chegou a ficar afastado do elenco tricolor durante o tratamento.

Ao balançar as redes, ele dedicou o gol para a mãe e conteve a emoção. “Estou muito feliz por ter essa oportunidade de atuar, ajudar o grupo a conquistar os três pontos. Eu fico emocionado porque tem um mês que eu perdi a minha mãe, foi recente e eu não gosto nem de falar porque ainda sinto, nos treinos e na concentração. Sei que ela está em um lugar melhor, está torcendo por mim. Esse gol foi para ela, para toda a minha família, meus amigos que estavam comigo nesse tempo todo. Eu sei que é uma fase, ela está ao lado de Deus agora e está passando toda a positividade para mim”, disse ele.

Questionado sobre o que diria para a mãe após marcar o gol do triunfo do Bahia, o jogador apenas agradeceu e lembrou que sempre falava com dona Lucimara após as partidas.

“Eu não tenho palavras, falaria que eu a amo. Todo jogo ligava para ela para contar como foi. Quando eu ia bem ela ficava feliz, quando não ia ela me dava motivação. Não tenho palavras, apenas dizer que eu a amo muito e que um dia vou estar ao lado dela”, continuou Zeca.

Com a vitória no Couto Pereira, o Bahia de Zeca somou o quarto triunfo seguido – o terceiro no Brasileirão – e abriu oito pontos da zona de rebaixamento. O próximo adversário do Esquadrão será o Red Bull Bragantino, na próxima sexta-feira (20), em Bragança Paulista.