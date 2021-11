Empossado diplomata, baiano agradece apoio da namorada, a atriz Ana Hikari

Ingressar no Instituto Rio Branco e se tornar um diplomata é uma missão para poucos. Aliás, para muito poucos! Trata-se de um clube mais que seleto, dado o nível de conhecimento que a função exige e o tamanho da disputa para assegurar uma das exíguas vagas que o concurso oferece todo ano – em 2021 são 25.

E um dos combatentes que venceram a mais recente guerra intelectual (após três anos de batalha) é Gersínio dos Anjos Neto, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) que se dedicou muito para se tornar um dos representantes do Brasil em sua política externa, e acaba de entrar para uma seletíssima lista que inclui baianos ilustres como Ruy Barbosa e Maria José de Castro Rebello Mendes, além de figurões do naipe de João Cabral de Melo Neto, Vinicius de Moraes, Guimarães Rosa e Osvaldo Aranha.

Em seu Instagram, nesta quarta-feira (24), Gersínio fez uma postagem para agradecer duas das pessoas que estiveram mais próximas dele nessa trajetória: o poeta Goulart Gomes, seu pai, e a atriz Ana Hikari, sua namorada, famosa por protagonizar os seriados ‘Malhação’ e ‘As Five’, e que acaba de estrear na novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor’.

“Tá cada vez mais difícil escrever um texto com a palavra gratidão sem soar brega, mas eu não poderia ter outro sentimento por meu pai e por minha namorada (e melhor amiga hahaha) depois das últimas conquistas de minha vida. E passada a euforia dos primeiros dias, queria dizer algumas coisas aqui”, disse Gersínio, ao introduzir o textão de agradecimento.

“Tive um pai que me inseriu no universo da leitura desde cedo. Que me incentivou a estudar, que estudou comigo. Um pai a quem eu via como referência, ideal inatingível de conhecimento, de inteligência. Todos os meus sonhos foram respeitados, todos os meus erros tolerados, todas as minhas escolhas incentivadas. Obrigado, pai, eu te amo. Essa vitória também é sua”, comentou, ao se dirigir ao poeta Goulart Gomes.

“Também tive uma namorada que nunca deixou de dizer o quanto eu era capaz. Que nunca questionou a minha decisão, que sonhou esse sonho da diplomacia junto comigo. Durante a pandemia, me viu estudando todos os dias, me escutou nas crises e comemorou nas conquistas. Obrigado, linda, eu te amo. Essa vitória também é sua”, declarou-se para Ana Hikari, que respondeu com a mesma carga de sentimentos.

“Te amo, te admiro e te apoio sempre! Que eu possa acompanhar esse processo todo por muito mais tempo. Vendo você crescer cada vez mais nessa carreira tão linda qhe vc escolheu. Orgulho demais. Tanto orgulho que nem cabe em mim. que bom que eu te ajudei de alguma maneira. Agora me da uma moto como agradecimento e estamos quites”, brincou a estrela de 'As Five'.

Goulart, o pai, também respondeu satisfeito: “Como dizem os mestres, eu apenas lhe mostrei o caminho. O mérito de percorrê-lo com talento e tenacidade é todo seu”.

Quando tomou posse no cargo, em Brasília, no último dia 11, Gersínio também lembrou dos percalços e tropeços até alcançar o grande objetivo. “Enfim, Diplomata. Há 3 anos, quando eu decidi começar a estudar pra prestar o concurso de admissão, não fazia ideia de onde estava me metendo e nem sonhava que seria tão difícil. Sabia que teria que aprender francês e espanhol do zero. Sabia que meu inglês teria que melhor muito. Sabia que teria que aprender economia. (...) Hoje, ao tomar posse, concluo o processo do meu terceiro concurso público (espero que o último hahahaha) e inicio uma nova carreira. É tempo de ganhar o mundo”, concluiu.

