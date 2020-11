Empreendedor de modelos e sonhos: como fazer sucesso no mundo da moda?

A vida de empreendedor de Pepê Santos(@vemcompepe) não começou de modo muito convencional. Integrante do Balé Folclórico da Bahia, ele concluiu o curso de Publicidade e Propaganda e passou quatro anos, depois de formado, fora do mercado. Foi então que surgiu a oportunidade de preparar uma coreografia para o concurso que elege rainha e princesas do Carnaval de Salvador. Naquela época, André Menegry gostou do resultado e o convidou para coreografar outro concurso: o Beleza Black.

A parceria prosperou em trabalhos menores e jobs publicitários, quando surgiu a possibilidade de atuar como produtor de elenco da Agência One Models Bahia. A contratação virou sociedade e há mais de duas décadas, ele prepara modelos para conquistarem o sonho de brilhar em campanhas e nas passarelas. Conhecido como uma pessoa disciplinada e exigente, esse geminiano também é perseverante e muito resistente para vencer um mercado preconceituoso e racista.

Em março desse ano, com a pandemia, o empresário sentiu o peso de seis meses sem trabalhos e sem perspectiva de mudança no cenário de eventos. “Foi um momento muito difícil, pois precisamos usar as economias da empresa para garantir a sobrevivência, mas passado o suto inicial, começamos a nos movimentar atualizando o material fotográfico dos modelos, fazendo lives e discutindo o cenário pós pandemia”, conta. A perseverança o fez perceber que não havia como desistir, pois o trabalho da One Models Bahia tem um impacto muito significativo na vida de inúmeros jovens, que contam com o trabalho dele para garantir o futuro tão desejado.

O empresário será o entrevistado de Flávia Paixão na live Empregos e Soluções, na página do Jornal Correio, no Instagram, na quarta-feira, às 18 horas. Pepê Santos vai abordar os desafios de empreender com o material artístico, com o sonho de outros profissionais e como ele se reinventou nesses tempos de pandemia.

