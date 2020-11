Empreendedor João Kepler faz conferência em Salvador nesta sexta (20)

O emppreendeor João Kleper faz palestra na sexta-feira (20) em Salvador, a partir das 17h. A plateia presencial terá limite de 30 pessoas convidadas, mas interessados poderão assistir ao vivo pelo Youtube. Escritor, podcaster e apresentador do programa o Anjo Investidor, da Rede TV!, Kepler vai falar sobre “Como a Nova Economia pode impactar o seu negócio?”, a convite da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB), com apoio do Grupo Meddi.

A “nova economia” é um dos temas mais recorrentes de Kepler atualmente. “O negócio que não couber num celular não vai sobreviver”, diz ele, que tem participação em mais de 500 startups e foi premiado como melhor Investidor Anjo do Brasil pelo Startup Awards. Na sua apresentação, Kepler vai tratar dos novos modelos de negócio, mostrar porque as empresas precisam se inserir no conceito de plataformas de serviço com camadas digitais, até chegar a uma abordagem sobre as startups, que são uma opção de investimento e de parcerias em negócios.

“Existe uma mudança de mentalidade empresarial em curso, que tem a ver com a evolução social. Hoje, por exemplo, uma empresa não é mais o que ela diz que é, não adianta ela fazer propaganda, precisa fazer marketing de conteúdo. Ela não deve mais ter foco no cliente, e sim estar atenta ao foco “do” cliente, onde ele está, onde ele quer ser atendido, como ele quer que se comunique com ele. Precisa operar a partir de uma camada de serviço digital, seja de comercialização, operação ou atendimento digital para sobreviver”, defende.

Kepler diz que as startups são um tipo de empresa que vem surfando na crise econômica da pandemia da covid-19, com modelos de negócios enxutos e mais focados no digital. “Seja com operações de delivery, e-commerce ou com diversos serviços digitais, ferramentas ou plataformas, elas foram a alternativa mais simples, rápida e barata para resolver problemas nesse momento”, aponta.

SERVIÇO:

AHSEB convida João Kepler

Conferência: “Como a Nova Economia pode impactar o seu negócio?”

Data: 20/11(sexta-feira)

Horário: 17h às 18h

Local: Hub Salvador

Transmissão online: Canal da WebTV AHSEB no YouTube