Empreendedoras recebem o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios nesta quarta-feira

Criado para reconhecer a trajetória de empreendedoras e inspirar outras mulheres por meio de relatos de histórias de superação e boas práticas de gestão empresarial, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios finaliza a etapa estadual com uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (21), às 18h30, no auditório do Sebrae Bahia, com transmissão ao vivo pela internet.

Na Bahia, as 13 finalistas concorrem nas categorias Pequenos Negócios, Produtora Rural e Microempreendedora Individual (MEI), com empresárias de diversos municípios. O estado foi o 4º com maior número de inscrições (173), representando os setores do Comércio, Serviços, Indústria e Artesanato.

A premiação é dividida em 3 etapas: estadual, regional e nacional, sendo escolhida uma em cada categoria, na primeira fase, para concorrer na etapa regional. As candidaturas vencedoras da fase estadual serão avaliadas por um júri regional, formado por colaboradores do Sebrae e especialistas em empreendedorismo e pequenos negócios. A etapa regional será eliminatória para a fase nacional e não prevê premiação ou divulgação.

Na etapa nacional, as 15 vencedoras regionais (3 vencedoras por categoria para cada uma das 5 regiões brasileiras) estarão automaticamente classificadas para a grande final.

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está em sua 14ª edição e a última foi realizada em 2017. A Bahia já teve representantes vencedoras na etapa nacional em 2014, com o 3º lugar na categoria Produtora Rural, vencido pela empreendedora Luena Maria Ferreira dos Santos; e em 2015, quando a também produtora rural Maria de Fátima Freitas Paiva, da Cooperativa Repescar, foi destaque em 1º lugar e a empresária Gilsan Pessoa Santos, da Escola Kennedy, que ficou em 3º lugar na categoria Pequenos Negócios.

Confira as finalistas deste ano

Categoria: Pequenos Negócios

Brígida Carla Almeida Caselli (Porto Seguro)

Daniela Filgueira Santos (Irecê)

Eveline Conceição Santos (Salvador)

Geórgia Santos Nunes (Salvador)

Luciane Menezes Dourado Lopes (Irecê)

Rhanna Novaes Campos (Ilhéus)

Categoria: Microempreendedora Individual (MEI)

Iala Serra Queiroz (Maracás)

Laís Alves Lima Freitas (Vitória da Conquista)

Nivea Maira Soares Lacerda (Porto Seguro)

Categoria: Produtora Rural

Francisca Alves Ribeiro (Carinhanha)

Gilza Santos Guimarães (Medeiros Neto)

Paula Silva Ferreira (Barro Alto)

Tadeane Pires Matos (Mucugê/Ibicoara)

SERVIÇO

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios – Etapa estadual Bahia

Data: 21 de setembro

Horário: 18h30

Transmissão pela internet